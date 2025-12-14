Valmadrera si illumina di festa con i mercatini di Natale in centro

Valmadrera si prepara a vivere l’atmosfera natalizia con la seconda edizione dei mercatini di Natale nel centro città. Le strade si animano di luci, bancarelle e tradizioni, offrendo un’esperienza magica per residenti e visitatori. Un’occasione per immergersi nello spirito festivo e riscoprire le bellezze della comunità in un’atmosfera ricca di calore e convivialità.

La magia del Natale torna a riempire le strade di Valmadrera con la seconda edizione dei mercatini natalizi 2025. Domenica 14 dicembre, dalle 9.30 alle 18.00, piazza Monsignor Citterio e via Manzoni si sono trasformate in un vivace villaggio festivo, dove artigianato locale, creatività e