Valditara | Quelle frasi di Albanese incompatibili con la scuola

Dopo le dichiarazioni di Francesca Albanese, il Ministro Valditara ha reagito inviando ispettori in una scuola di Pontedera e diffondendo una circolare per promuovere il rispetto del pluralismo nelle istituzioni scolastiche. La questione ha suscitato un vivace dibattito sul ruolo dell’educazione e sui valori fondamentali della scuola italiana.

Ministro Valditara, dopo le "lezioni" di Francesca Albanese lei ha mandato gli ispettori in una scuola a Pontedera e ha emanato una circolare per invitare tutti gli istituti al pluralismo. Cosa sta accadendo nelle classi italiane? «Non so cosa abbia detto Francesca Albanese nelle scuole dove è stata invitata. Ho letto sui giornali di alcune affermazioni che avrebbe fatto. Nel caso in cui risultassero vere sarebbero molto gravi. Leggo che avrebbe definito il governo fascista e complice del genocidio del popolo palestinese. E avrebbe incitato gli studenti a occupare le scuole. Come ministro dell'Istruzione, ho il dovere di conoscere se questi fatti sono realmente accaduti, per giunta senza contraddittorio e durante una lezione curriculare quando tutti gli studenti hanno l'obbligo di presenza». Iltempo.it

