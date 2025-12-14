Valcamonica sotto choc per la morte del piccolo Tommaso

La comunità di Valcamonica è sconvolta dalla tragica perdita di Tommaso, un bambino di soli 22 mesi di Angone di Darfo Boario Terme. La sua morte improvvisa e improvvisa ha suscitato grande dolore e sgomento tra familiari, amici e residenti della zona.

La Valcamonica è sotto choc per la morte del piccolo Tommaso, bimbo di appena 22 mesi di Angone di Darfo Boario Terme, stroncato da un improvviso e gravissimo malore. A ricostruire quanto accaduto sono i colleghi di BresciaToday, che riportano di una tragedia che ha colpito profondamente l'intera comunità. Tragedia in Valcamonica due bambini scompaiono nel giro di quindici giorni, lasciando famiglie e comunità sotto shock.

