Va a fuoco un fusto di batterie esauste in un'azienda nel Milanese | intossicato un lavoratore

Nella mattina del 13 dicembre, un incendio si è sviluppato in un'azienda di San Giuliano Milanese, coinvolgendo un fusto di batterie esauste. L'incidente ha causato l'intossicazione di un lavoratore, intervenuto tempestivamente. L'evento evidenzia i rischi legati alla gestione di materiali pericolosi in ambito industriale.

Un fusto di batterie esauste è andato a fuoco all'interno di un'azienda di San Giuliano Milanese (Milano) la mattina del 13 dicembre. Un lavoratore è stato trasportato in ospedale per un'intossicazione. Fanpage.it Incendio in azienda da un fusto di batterie esauste: un lavoratore intossicato - È partito da un fusto di batterie esauste, nel pieno della mattinata di lavoro, il principio d’incendio che sabato ha fatto scattare l’allarme nell’azienda Fer. ilcittadino.it

