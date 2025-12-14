Uscito il nuovo libro di poesia di Bruno Montefalcone dal titolo Canti di luce

È uscito “Canti di luce”, il nuovo libro di poesia di Bruno Montefalcone, pubblicato nel 2025 dalla Casa Editrice Ibiskos Ulivieri. L’opera conferma la voce intensa e riflessiva dell’autore abruzzese, che attraverso versi suggestivi esplora temi di luce, speranza e ricerca interiore. Un’ulteriore tappa nel percorso poetico di Montefalcone, ora disponibile in libreria.

Torna in libreria il poeta e scrittore abruzzese Bruno Montefalcone con il suo nuovo libro di poesie dal titoloCanti di luce”, pubblicato dalla Casa Editrice Ibiskos Ulivieri nel 2025. Il libro, pluripremiato, ha ottenuto – tra gli altri suoi premi – un ulteriore importante riconoscimento: il. Chietitoday.it

