Uscito il nuovo libro di poesia di Bruno Montefalcone dal titolo Canti di luce

È uscito “Canti di luce”, il nuovo libro di poesia di Bruno Montefalcone, pubblicato nel 2025 dalla Casa Editrice Ibiskos Ulivieri. L’opera conferma la voce intensa e riflessiva dell’autore abruzzese, che attraverso versi suggestivi esplora temi di luce, speranza e ricerca interiore. Un’ulteriore tappa nel percorso poetico di Montefalcone, ora disponibile in libreria.

© Chietitoday.it - Uscito il nuovo libro di poesia di Bruno Montefalcone dal titolo “Canti di luce” Torna in libreria il poeta e scrittore abruzzese Bruno Montefalcone con il suo nuovo libro di poesie dal titolo “Canti di luce”, pubblicato dalla Casa Editrice Ibiskos Ulivieri nel 2025. Il libro, pluripremiato, ha ottenuto – tra gli altri suoi premi – un ulteriore importante riconoscimento: il. Chietitoday.it Nuovo libro di poesie di Marinella Da Roit con QR-code - È uscito da qualche giorno il secondo libro di poesie di Marinella Da Roit, la stimata e amata ex farmacista di Capoliveri, pubblicato con questa casa editrice, dal titolo “Quattro parti di un cuore – ... msn.com "Il mio Christopher in versi. Sondo verità e scrittura" - 30, a Libraccio (piazza Trento Trieste), Matteo Bianchi presenterà il suo nuovo libro di poesie, ‘Christopher’, appena ... msn.com E' uscito un nuovo video con "Le risposte alle vostre domande - TERZA PARTE" Lo potete trovare sul canale YouTube Nicopuntoint https://www.youtube.com/@nicopuntoit #nicopuntoit - facebook.com facebook