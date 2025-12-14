Usa | Trump informato di sparatoria a Brown University sospetto in custodia

Il 13 dicembre, Donald Trump è stato informato di una sparatoria avvenuta alla Brown University nel Rhode Island. Nel frattempo, un sospetto è stato fermato e portato in custodia a Milano. La vicenda ha suscitato grande attenzione, evidenziando le implicazioni di sicurezza e le risposte delle autorità coinvolte.

Milano, 13 dic. (LaPresse) – “Sono stato informato della sparatoria avvenuta alla Brown University nel Rhode Island. L’Fbi è sul posto. Il sospettato è in custodia. Dio benedica le vittime e le loro famiglie!”. È quanto scrive in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it USA, sparatoria alla Brown University: almeno 20 feriti. Trump: “Il sospetto è stato arrestato” - L’allarme dell’università: "Chiudete le porte, spegnete i telefoni e rimanete nascosti fino a nuovo ordine" ... msn.com

Usa, sparatoria alla Brown University nel Rhode Island, fermato il sospettato - Secondo i media statunitensi, la Swat è intervenuta sul posto e la polizia parla di ''diverse persone colpite da arma da fuoco nel campus'' ... tg24.sky.it

La portavoce Karoline Leavitt conferma che Washington è pronta a inviare un emissario alle discussioni europee sull'Ucraina, ma solo in presenza di un'opportunità concreta per firmare un accordo. Trump, informato anche dell'ultima proposta di Zelensky

