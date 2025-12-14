Usa Trump in campo per il match di football tra Esercito e Marina

Donald Trump ha partecipato all'evento sportivo tra Esercito e Marina, prendendo parte al tradizionale lancio della moneta all'inizio della partita. L'incontro, che si è svolto all'M&T Bank Stadium di Baltimora, rappresenta una delle occasioni più sentite nel calendario delle sfide tra le forze militari statunitensi.

Donald Trump ha lanciato la moneta per l’annuale match di football collegiale tra Esercito e Marina, disputato quest’anno all’M&T Bank Stadium di Baltimora. Il presidente degli Stati Uniti è sceso in campo nel bel mezzo di un’esibizione di paracadutismo pre-partita e poi si è fermato sulla linea delle 25 yard per l’inno nazionale. Si è recato a centrocampo e ha salutato anche il quarterback Blake Horvath e il difensore Landon Robinson. L’incontro, giunto alla sua 126a edizione, rappresenta una delle rivalità più famose dello sport universitario americano. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

