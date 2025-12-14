usa trump in campo per il match di football tra esercito e marina

Donald Trump ha partecipato all'evento sportivo tra Esercito e Marina, prendendo parte al tradizionale lancio della moneta all'inizio della partita. L'incontro, che si è svolto all'M&T Bank Stadium di Baltimora, rappresenta una delle occasioni più sentite nel calendario delle sfide tra le forze militari statunitensi.

Donald Trump ha lanciato la moneta per l’annuale match di football collegiale tra Esercito e Marina, disputato quest’anno all’M&T Bank Stadium di Baltimora. Il presidente degli Stati Uniti è sceso in campo nel bel mezzo di un’esibizione di paracadutismo pre-partita e poi si è fermato sulla linea delle 25 yard per l’inno nazionale. Si è recato a centrocampo e ha salutato anche il quarterback Blake Horvath e il difensore Landon Robinson. L’incontro, giunto alla sua 126a edizione, rappresenta una delle rivalità più famose dello sport universitario americano. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

Scontro Usa-Ue, le ragioni dell'attacco di Trump e quali sono gli scenari futuri - Sono le parole "incendiarie" del presidente americano Donald Trump, pronunciate mentre svelava al mondo la nuova National Securi ... tg24.sky.it

Usa, proteste contro le politiche migratorie di Trump: dissolto il confine tra cronaca e finzione - Migliaia di soldati della Guardia Nazionale, 700 marines in assetto di guerra, blindati per le strade e droni militari nei cieli: l’ordine è arrivato ... ilfattoquotidiano.it

Don't worry, be Giuseppi Conte su Europa e Ucraina ha le stesse idee di Trump. Un problema non da poco per il campo largo. Schlein rivolga al prezioso alleato l’invito che spesso ripete a Meloni: scelga da che parte stare PIGIAMA PALAZZI di David Allegran - facebook.com facebook

Nel nostro campo non può esserci spazio per un trumpismo o un putinismo mascherati da pacifismo. È in ogni caso in buona compagnia, parte della destra, da Orban a Salvini, la pensa esattamente come lui. Se l’obiettivo era fare chiarezza sulla scelta di cam x.com