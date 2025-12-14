Usa spari alla Brown University di Providence | almeno 2 morti e 9 feriti Caccia all' attentatore

Una sparatoria si è verificata presso la Brown University di Providence, causando almeno due vittime e nove feriti. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'edificio Barus & Holley, sede della Facoltà di Ingegneria e del Dipartimento di Fisica. Le autorità stanno conducendo una caccia all'attentatore, mentre la comunità universitaria è in stato di shock.

Terrore negli Usa. Una sparatoria è stata segnalata nei pressi dell'edificio Barus & Holley, una struttura di sette piani che ospita la Facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di Fisica della Brown Univeristy di Providence. Ci sarebbero nove feriti gravi e almeno due morti, tutti studenti. L'assalitore si è dato alla fuga ed è ancora ricercato. Le autorità hanno diffuso un video del sospettato, chiedendo informazioni a chiunque sappia qualcosa. L'edificio comprende 117 laboratori, 150 uffici, 15 aule e 29 sale. L'università Ivy League è un'istituzione privata senza scopo di lucro con circa 7.300 studenti universitari e poco più di 3.

