Usa sparatoria | uccisi due studenti

Una tragica sparatoria si è verificata alla Brown University di Providence, Rhode Island, provocando la morte di due studenti. L'incidente ha sconvolto la comunità universitaria e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza negli ambienti accademici. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato a questa tragica perdita.

4.40 Sono due studenti le vittime della sparatoria avvenuta alla Brown University di Providence, Rhode Island. Un uomo di circa 30 anni, vestito di nero, ha aperto il fuoco al piano terra dell'edificio che ospita il corso di ingegneria, ha dichiarato la polizia in una conferenza stampa. I feriti sono ora 9, ma la situazione non è cambiata per gli altri: solo uno è in condizioni critiche. L'assalitore è ancora in fuga. Le telecamere del campus lo hanno ripreso mentre lasciava l'edificio, ma non sono state diffuse altre immagini. Servizitelevideo.rai.it Sparatoria alla Brown University, uccisi due studenti e nove feriti - Che Dio benedica le vittime e le loro famiglie' (ANSA) ... ansa.it

Siria, uccisi due soldati e interprete Usa. Trump: "Imboscata Isis, li vendicheremo" - Lo ha reso noto il Comando Centrale degli Stati Uniti, precisando che l'attacco è stato compiuto da un miliziano dello Stato Islamico ... adnkronos.com

Due uomini della Guardia Nazionale sono stati uccisi durante una sparatoria avvenuta vicino alla Casa Bianca. L’aggressore è stato ferito gravemente e arrestato. Il presidente Donald Trump, da Mar-a-Lago dove si trova per le festività del Thanksgiving, ha co - facebook.com facebook

#NEWS - +++ #Usa, spari a #Washington vicino alla #CasaBianca, uccisi due soldati della Guardia Nazionale. Arrestato l'attentatore. #Trump: 'L'animale che ha sparato è gravemente ferito, ma nonostante tutto pagherà un prezzo altissimo' Tre feriti gravi e di x.com

Usa, sparatoria alla Scuola Cattolica di Minneapolis. Due bambini morti e 14 feriti

