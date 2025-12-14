Usa sparatoria alla Brown University | si cerca l’assalitore nel campus

Una sparatoria si è verificata presso il campus della Brown University a Providence, Rhode Island. La polizia statunitense è intervenuta immediatamente per gestire la situazione e cercare l’assalitore, che si è verificata nei pressi di un edificio di ingegneria. L'evento ha generato preoccupazione tra studenti e personale, mentre le forze dell'ordine proseguono le operazioni di ricerca.

La polizia degli Stati Uniti è intervenuta in seguito a una sparatoria alla Brown University, nei pressi di un edificio di ingegneria nel campus di Providence, Rhode Island. Le autorità in un primo momento avevano affermato che un sospetto era stato preso in custodia, ma poi hanno smentito tale informazione, dicendo che la polizia è alla ricerca di uno o più assalitori nel campus. L’università. La sparatoria è stata segnalata nei pressi dell’edificio Barus & Holley, una struttura di sette piani che ospita la Facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di Fisica. L’edificio comprende 117 laboratori, 150 uffici, 15 aule e 29 sale. Lapresse.it

Sparatoria alla Brown University, a Providence: «L'assalitore è ancora nel campus» - L'università Brown ha diramato un allarme: ci sarebbe una persona armata nel campus, nei pressi di un edificio della facoltà di Ingegneria ... msn.com