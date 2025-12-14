Usa sparatoria alla Brown University | morti e feriti tra gli studenti

Una sparatoria si è verificata nel campus della Brown University a Providence, Rhode Island, provocando due morti e otto feriti tra gli studenti. L'incidente è avvenuto nei pressi di un edificio di ingegneria, suscitando shock e preoccupazione tra la comunità universitaria e le autorità locali.

È di 2 morti e 8 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta alla Brown University nei pressi di un edificio di ingegneria nel campus di Providence, Rhode Island, negli Usa. Le vittime erano due studenti. Lo ha detto la preside della Brown University, Christina Paxson, durante una conferenza stampa.

Providence Mayor Speaks After Brown University Shooting As Police Launch Massive Manhunt |Watch |USA

