Usa sparatoria alla Brown University | il video del sospetto autore

La polizia di Providence ha diffuso il video dell'uomo sospettato di essere l'autore della sparatoria alla Brown University, avvenuta recentemente e che ha causato la morte di due studenti. L'immagine fornisce nuovi dettagli sull'incidente e sull'identità del sospetto, alimentando le indagini e l'attenzione pubblica sulla vicenda.

È stato diffuso dalla polizia il video dell’uomo sospettato essere l’autore della sparatoria alla Brown University a Providence, Rhode Island, in Usa, che ha provocato la morte di due studenti. Nel video si vede un uomo di spalle mentre lascia l’edificio camminando verso Hope Street. Le autorità hanno chiesto la collaborazione di chi ha informazioni utili a identificarlo. Secondo quanto riferito dai testimoni, l’uomo potrebbe aver indossato una maschera mimetica grigia, ha dichiarato il vice capo della polizia di Providence, Timothy O’Hara. Intanto l’Fbi ha lanciato un sito di segnalazioni per permettere ai cittadini di inviare foto e video prove che potrebbero avere del sospettato. Lapresse.it

Usa, sparatoria alla Brown University: 2 morti, 20 feriti e il killer ancora a piede libero. Trump: “Possiamo solo pregare” - Secondo quanto riportato dalla NBC, che cita tre ufficiali delle forze dell’ordine impegnati nelle indagini, ci sono due morti e almeno 20 feriti nella sparatoria avvenuta nel campus della Brown Unive ... affaritaliani.it