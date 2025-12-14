Usa sparatoria alla Brown University | fermato un uomo

Una sparatoria si è verificata nei pressi di un edificio di ingegneria nel campus della Brown University a Providence, Rhode Island. La polizia statunitense è intervenuta prontamente, fermando un uomo coinvolto nell'incidente. L'evento ha generato preoccupazione tra studenti e staff, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.

La polizia degli Stati Uniti è intervenuta in seguito a una sparatoria alla Brown University, nei pressi di un edificio di ingegneria nel campus di Providence, Rhode Island. Le autorità affermano che un sospetto è stato preso in custodia. L’università. La sparatoria è stata segnalata nei pressi dell’edificio Barus & Holley, una struttura di sette piani che ospita la Facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di Fisica. L’edificio comprende 117 laboratori, 150 uffici, 15 aule e 29 sale. Le autorità stanno ancora raccogliendo informazioni dalla scena, ha detto Kristy DosReis, responsabile delle relazioni pubbliche della città. Lapresse.it

Sparatoria alla Brown University a Rhode Island, fermato un sospettato. «Diverse persone colpite»

