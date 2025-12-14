Usa sparatoria alla Brown University di Providence | Due morti e 9 feriti gravi caccia all’uomo

Una sparatoria si è verificata nel campus della Brown University di Providence, Rhode Island, causando due morti e nove feriti gravi. L'episodio rappresenta un'altra tragica tragedia nel contesto delle violenze nelle scuole statunitensi, con le forze dell'ordine impegnate nella caccia all'uomo. La comunità universitaria e la città sono in stato di choc e attesa di chiarimenti.

L’ennesima carneficina che si consuma in una scuola americana dal bilancio disastroso. Questa volta a finire nel mirino della violenta sparatoria è il Campus della Brown University, ateneo privato della città di Providence, nello stato del Rhode Island. A rendere nota la tragica vicenda, sono stati tre alti funzionari delle forze dell’ordine e il sindaco . Ildifforme.it

