Usa sparatoria alla Brown University di Providence | Almeno venti feriti

Una sparatoria si è verificata alla Brown University di Providence, Rhode Island, causando almeno venti feriti. Le autorità hanno immediatamente allertato gli studenti di rimanere nascosti e di chiudere le porte delle stanze. L'episodio ha sconvolto il campus, al momento in fase di gestione da parte delle forze dell'ordine.

(Adnkronos) – Sparatoria alla Brown University di Providence a Rhode Island negli Stati Uniti. Secondo quanto riportano l'Abc 6 News il campus avrebbe chiesto ai giovani studenti di restare nascosti e chiudere a chiave le porte delle stanze. I media locali parlano di "almeno venti feriti" nel corso della sparatoria vicino alla Facoltà di Ingegneria. . Nessun post correlato. Webmagazine24.it Usa: polizia, diverse vittime in sparatoria alla Brown University - "La polizia riferisce che ci sono diverse vittime colpite da colpi d'arma da fuoco dopo che è stato segnalato un uomo armato alla ... lapresse.it

Usa, sparatoria alla Brown University di Providence: “Almeno venti feriti”. Fermato un sospetto - Secondo quanto riportano l’Abc 6 News il campus avrebbe chiesto ai giovani studenti di restare nascosti e ... pianetagenoa1893.net

NanoTV. . Muore Umberto Catanzaro, il giovane ferito nella sparatoria di via San Mattia. Servizio di #GiovanniVernazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

BREAKING: Conservative activist Charlie Kirk shot at Utah event

Video BREAKING: Conservative activist Charlie Kirk shot at Utah event Video BREAKING: Conservative activist Charlie Kirk shot at Utah event