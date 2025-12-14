Usa sparatoria alla Brown University di Providence | Almeno venti feriti Fermato un sospetto

Una sparatoria si è verificata alla Brown University di Providence, Rhode Island, lasciando almeno venti feriti. Le autorità hanno immediatamente attivato le procedure di emergenza, chiedendo agli studenti di rimanere nascosti e di chiudere le porte. Un sospetto è stato fermato, mentre le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente.

(Adnkronos) – Sparatoria alla Brown University di Providence a Rhode Island negli Stati Uniti. Secondo quanto riportano l'Abc 6 News il campus avrebbe chiesto ai giovani studenti di restare nascosti e chiudere a chiave le porte delle stanze. I media locali parlano di "almeno venti feriti" nel corso della sparatoria vicino alla Facoltà di Ingegneria. . Periodicodaily.com Usa, sparatoria alla Brown University di Providence: “Almeno venti feriti”. Fermato un sospetto - Secondo quanto riportano l’Abc 6 News il campus avrebbe chiesto ai giovani studenti di restare nascosti e ... pianetagenoa1893.net

Sparatoria nel campus della Brown University a Rhode Island: arrestato un sospettato. «Diverse persone colpite» - Sabato la polizia è intervenuta per una sparatoria presso la Brown University, nei pressi di un edificio di ingegneria nel campus di Providence. ilmattino.it

