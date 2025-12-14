Usa sparatoria alla Brown University | almeno 20 persone colpite Trump | Il sospetto è stato arrestato

Una sparatoria si è verificata alla Brown University di Providence, Rhode Island, provocando almeno 20 feriti. L'incidente è avvenuto nei pressi della facoltà di ingegneria e ha suscitato grande preoccupazione. Le autorità hanno riferito che il sospetto è stato arrestato. La vicenda ha attirato l'attenzione nazionale e sollevato domande sulla sicurezza nei campus universitari.

Washington, 13 dicembre 2025 - Sarebbe di 20 persone colpite, secondo quanto riferito dai media statunitensi, il bilancio provvisorio della sparatoria al campus della Brown University, a Providence nel Rhode Island, dove un uomo ha aperto il fuoco vicino alla facoltà di ingegneria. Al momento non si hanno notizie di morti. "Sono stato informato della sparatoria avvenuta alla Brown University nel Rhode Island. L'Fbi è sul posto. Il sospettato è stato arrestato. Che Dio benedica le vittime e le loro famiglie!": ha scritto Donald Trump su Truth anche se finora la notizia dell'arresto era stata smentita. Quotidiano.net Usa, sparatoria alla Brown University: almeno 20 feriti. Aggressore in fuga - L’allarme dell’università: "Chiudete le porte, spegnete i telefoni e rimanete nascosti fino a nuovo ordine" ... msn.com

