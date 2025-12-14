Usa sparatoria alla Brown University | almeno 20 feriti Trump | Il sospetto è stato arrestato

Una sparatoria si è verificata al campus della Brown University a Providence, Rhode Island, causando almeno 20 feriti. L'incidente è avvenuto vicino alla facoltà di ingegneria, e secondo fonti ufficiali, il sospetto è stato arrestato. L'evento ha suscitato grande allarme e preoccupazione tra studenti e personale dell'ateneo.

Washington, 13 dicembre 2025 - Sarebbe di 20 feriti, secondo quanto riferito dai media statunitensi, il bilancio provvisorio della sparatoria al campus della Brown University, a Providence nel Rhode Island, dove un uomo ha aperto il fuoco vicino alla facoltà di ingegneria. Al momento non si hanno notizie di morti. "Sono stato informato della sparatoria avvenuta alla Brown University nel Rhode Island. L'Fbi è sul posto. Il sospettato è stato arrestato. Che Dio benedica le vittime e le loro famiglie!": ha scritto Donald Trump su Truth anche se finora la notizia dell'arresto era stata smentita. L'università, che è tra le otto più prestigiose della costa orientale degli Stati Uniti, ha lanciato un’allerta. Quotidiano.net Usa, sparatoria alla Brown University: almeno 20 feriti. Aggressore in fuga - L’allarme dell’università: "Chiudete le porte, spegnete i telefoni e rimanete nascosti fino a nuovo ordine" ... msn.com

Usa, sparatoria alla Brown University nel Rhode Island, fermato il sospettato - Secondo i media statunitensi, la Swat è intervenuta sul posto e la polizia parla di ''diverse persone colpite da arma da fuoco nel campus'' ... tg24.sky.it

