Usa sparatoria alla Brown University | almeno 20 feriti Aggressore in fuga

Una sparatoria si è verificata oggi al campus della Brown University, a Providence, Rhode Island, causando almeno 20 feriti secondo i media statunitensi. L'aggressore, ancora in fuga, avrebbe aperto il fuoco vicino alla facoltà di ingegneria, creando grande allarme tra studenti e residenti. La polizia è al lavoro per rintracciare il responsabile.

Washington, 13 dicembre 2025 - Sarebbe di 20 feriti, secondo quanto riferito dai media statunitensi, il bilancio provvisorio della sparatoria al campus della Brown University, a Providence nel Rhode Island, dove un uomo ha aperto il fuoco vicino alla facoltà di ingegneria. Al momento non si hanno notizie di morti, mentre un uomo, sospettato di essere l'autore dell'attacco, sarebbe in fuga. Lo ha confermato l'università, che è tra le otto più prestigiose della costa orientale degli Stati Uniti. "Chiudete le porte, spegnete i telefoni e rimanete nascosti fino a nuovo ordine", ha aggiunto l'università, che conta circa 11. Quotidiano.net Usa: polizia, diverse vittime in sparatoria alla Brown University - "La polizia riferisce che ci sono diverse vittime colpite da colpi d'arma da fuoco dopo che è stato segnalato un uomo armato alla ... lapresse.it

Usa, sparatoria alla Brown University di Providence: "Almeno venti feriti". Fermato un sospetto

