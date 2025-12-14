Usa sparatoria alla Brown University | 2 studenti morti e 9 feriti è caccia all’uomo

14 dic 2025

Una sparatoria si è verificata nelle vicinanze della Brown University di Providence, Rhode Island, causando la morte di due studenti e il ferimento di altri nove. L'evento, avvenuto vicino alla facoltà di ingegneria, ha scatenato una vasta caccia all’uomo. L’incidente ha suscitato grande preoccupazione tra studenti e istituzioni, che cercano di fare luce su quanto accaduto.

La Brown University a Providence, in Rhode Island, è stata teatro di una sparatoria nei pressi di un edificio del campus, vicino alla facoltà di ingegneria. Due persone sono morte e altre nove sono rimaste gravemente ferite. Le autorità hanno comunicato il bilancio e riferito che l’attentatore è ancora in fuga. È in corso una caccia alluomo dopo che due studenti sono stati uccisi e altre nove persone sono rimaste ferite in una sparatoria di massa, sabato, intorno alle 16:00 ora locale, l’uomo armato ha aperto il fuoco in un’aula scolastica, in un edificio dove si stavano svolgendo gli esami. Agli studenti in alcune zone del campus continua a essere chiesto di restare al riparo finché la polizia non potrà scortarli fuori dalla zona. Metropolitanmagazine.it

