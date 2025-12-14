Usa | polizia diverse vittime in sparatoria alla Brown University

Nella giornata del 13 dicembre a Milano, la polizia ha segnalato una sparatoria presso la Brown University, con diverse persone rimaste ferite. L'evento ha provocato grande preoccupazione nella zona, mentre le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare i dettagli dell'incidente.

Milano, 13 dic. (LaPresse) – “La polizia riferisce che ci sono diverse vittime colpite da colpi d’arma da fuoco dopo che è stato segnalato un uomo armato alla Brown University”. È quanto si legge in un post su X della polizia di Providence. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Usa: polizia, diverse vittime in sparatoria alla Brown University - "La polizia riferisce che ci sono diverse vittime colpite da colpi d'arma da fuoco dopo che è stato segnalato un uomo armato alla ... lapresse.it

