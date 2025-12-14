Usa Opocrin | ok della Fda alla vendita del principio attivo equivalente ferro saccarato

Opocrin Spa, azienda italiana specializzata nella produzione di principi attivi farmaceutici, ha ottenuto l’approvazione dalla Food and Drug Administration (FDA) per la vendita del principio attivo equivalente ferro saccarato negli Stati Uniti. Questo importante traguardo rafforza la posizione dell’azienda nel mercato internazionale e apre nuove opportunità di crescita nel settore farmaceutico.

Opocrin spa, azienda italiana leader nella produzione di principi attivi farmaceutici, ha ottenuto l'autorizzazione dalla Food and drug administration (Fda) per la commercializzazione del principio attivo equivalente ferro saccarato negli Stati Uniti. L'approvazione segna così l'ingresso ufficiale di Opocrin Group nel più importante mercato farmaceutico mondiale, un traguardo raggiunto insieme all'azienda greca Rafarm, in qualità di cosviluppatore. Opocrin, tradizionalmente riconosciuto market leader nella produzione di eparine e loro derivati, è tra i primi al mondo ad aver ottenuto l'autorizzazione all'ingresso nel mercato americano con il principio attivo: ferro saccarato.

