usa attacco alla brown university di providence

Due studenti sono deceduti e altri nove sono rimasti feriti in un attacco alla Brown University di Providence, negli Stati Uniti. Tra i feriti, otto si trovano in condizioni critiche. L'episodio di violenza ha scosso la comunità universitaria, suscitando sgomento e preoccupazione per la sicurezza nelle istituzioni accademiche.

Due studenti hanno perso la vita e altri nove sono rimasti feriti, otto dei quali versano in condizioni critiche, in un nuovo episodio di violenza avvenuto in un istituto scolastico degli Stati Uniti. Il bilancio è stato comunicato poco dopo la mezzanotte italiana da tre alti rappresentanti delle forze dell’ordine e dal sindaco di Providence, Brett Smiley. L’attacco si è verificato all’interno del campus della Brown University, ateneo privato situato in Rhode Island, dove un uomo ha aperto il fuoco e poi si è dato alla fuga. Le ricerche sono in corso con l’impiego di circa 400 agenti. Il sospettato è un uomo «vestito di nero con una maschera grigia». Lettera43.it

