Urbino che peccato a Jesi

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel confronto tra Jesina e Urbino, la squadra jesina si impone con un risultato di 1-0, grazie alla rete decisiva di Massei F. La partita vede protagonisti diversi giocatori, tra cui Santarelli, Manna e Paglialunga, che contribuiscono alla vittoria della Jesina in questa sfida.

jesina 1 urbino 0 JESINA: Santarelli, Manna, Paglialunga, Massei A., Stefoni, Nacciarriti (91’ Romizi), Massei F. (59’ Cingolani), Ceccarelli (57’ De Maio), Tassi, Minnozzi (77’ Angeletti), Giovannini (70’ Borocci). All. Puddu. URBINO: Bartolini, Nisi (60’ Natale), Boccioletti (91’ De Sanctis), Gurini (81’ Innocenti), Riggioni, Pedinelli, Cusimano, Morelli (46’ Palazzi), Fiorani, Eco, Altobello. All. Mariani. Arbitro: Ballarò di Pesaro. Rete: 26’ pt Ceccarelli. Note: espulso all’8’ Tassi per gioco falloso: al 66’ l’allenatore della Jesina Puddu. La Jesina torna al Carotti dopo il pari di Osimo, per l’ultima gara di andata contro Urbino. Ilrestodelcarlino.it

urbino peccato jesiUrbino, che peccato a Jesi - (59’ Cingolani), Ceccarelli (57’ De Maio), Tassi, Minnozzi (77’ Angeletti), Giovannini ... msn.com

Ambra Angiolini non sta bene: saltano gli appuntamenti di Urbino, Civitanova e Jesi - A causa di sopraggiunti problemi di salute di Ambra Angiolini, lo spettacolo Oliva Denaro previsto martedì 26 marzo al Teatro Sanzio di Urbino, mercoledì 27 marzo al Teatro Rossini di ... corriereadriatico.it

urbino che peccato a jesi

© Ilrestodelcarlino.it - Urbino, che peccato a Jesi

Highlights | Jesina - Urbino 1-0 | 21^ giornata | Campionato Eccellenza Marche

Video Highlights | Jesina - Urbino 1-0 | 21^ giornata | Campionato Eccellenza Marche