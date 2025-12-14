Urbino che peccato a Jesi
Nel confronto tra Jesina e Urbino, la squadra jesina si impone con un risultato di 1-0, grazie alla rete decisiva di Massei F. La partita vede protagonisti diversi giocatori, tra cui Santarelli, Manna e Paglialunga, che contribuiscono alla vittoria della Jesina in questa sfida.
jesina 1 urbino 0 JESINA: Santarelli, Manna, Paglialunga, Massei A., Stefoni, Nacciarriti (91’ Romizi), Massei F. (59’ Cingolani), Ceccarelli (57’ De Maio), Tassi, Minnozzi (77’ Angeletti), Giovannini (70’ Borocci). All. Puddu. URBINO: Bartolini, Nisi (60’ Natale), Boccioletti (91’ De Sanctis), Gurini (81’ Innocenti), Riggioni, Pedinelli, Cusimano, Morelli (46’ Palazzi), Fiorani, Eco, Altobello. All. Mariani. Arbitro: Ballarò di Pesaro. Rete: 26’ pt Ceccarelli. Note: espulso all’8’ Tassi per gioco falloso: al 66’ l’allenatore della Jesina Puddu. La Jesina torna al Carotti dopo il pari di Osimo, per l’ultima gara di andata contro Urbino. Ilrestodelcarlino.it
Highlights | Jesina - Urbino 1-0 | 21^ giornata | Campionato Eccellenza Marche