‘Un’opera al mese’ | al S Domenico si ammira il quadro di Carracci

Al S. Domenico di Forlì torna visibile al pubblico il capolavoro di Ludovico Carracci, ‘San Carlo Borromeo in adorazione del Bambino Gesù’. L'opera, parte del progetto ‘Un’opera al mese’, permette di riscoprire un importante patrimonio artistico locale e di ammirare ancora una volta uno dei più raffinati esempi della pittura bolognese del Seicento.

Forlì ritrova uno dei suoi capolavori: torna visibile al pubblico il ‘ San Carlo Borromeo in adorazione del Bambino Gesù ’ di Ludovico Carracci. Il quadro seicentesco del maestro bolognese sarà presentato, oggi alle ore 18 all’ex chiesa di San Giacomo, nell’ambito della rassegna ‘Un’opera al mese’, giunta al 26° appuntamento, dopo un lungo e accurato intervento di restauro che ne ha restituito leggibilità e qualità pittorica. I lavori, durati oltre due mesi, sono stati promossi dal Comune grazie all’erogazione di un contributo regionale per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Ilrestodelcarlino.it

