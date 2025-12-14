Un’oasi per gli amici gatti Oggi l’inaugurazione della struttura

Oggi si inaugura ufficialmente il nuovo gattile comunale ’L’Oasi’, frutto della collaborazione tra il Comune e l’associazione ’Zampette per strada’. La struttura, completata dopo i lavori di realizzazione, sarà aperta al pubblico questa mattina dalle 10,30 alle 16, offrendo un rifugio dedicato agli amici felini della città.

L’attesa è finita: i lavori per il gattile comunale ’L’Oasi’ sono ora completati. La struttura, nata dalla collaborazione tra il Comune (in particolare grazie al lavoro dell’assessore Fabrizio Ferri) e l’associazione ’Zampette per strada’, è pronta per l’apertura ufficiale, che si terrà questa mattina dalle ore 10,30 e proseguirà fino alle 16. Le gattare, dopo mesi di attesa e lavori, fanno l’annuncio con "immensa gioia, orgoglio e un pizzico di trepidazione". Il progetto è nato come semplice collaborazione nel 2019. La struttura, situata in Via delle Rimembranze, lungo la circonvallazione, rappresenta la prima porzione completata di un progetto ambizioso che si è sviluppato su un’area verde di 7mila mq; l’obiettivo è quello di farlo diventare un punto di riferimento intercomunale per tutta la Val d’Enza. Ilrestodelcarlino.it

