Uno stadio di improvvisa illuminazione elettorale
L'episodio dello stadio ha messo in evidenza una deriva nella gestione politica, caratterizzata da decisioni affrettate e poco trasparenti. La reazione della maggioranza ha suscitato forti critiche, evidenziando tensioni e contraddizioni che rischiano di compromettere la credibilità delle istituzioni e la fiducia dei cittadini.
Il comportamento della maggioranza sulla vicenda dello stadio ha raggiunto livelli difficili da giustificare. Per due anni Sindaco, Giunta e consiglieri di maggioranza han espresso un muro di no, buttando sempre la risposta negativa in tribuna, bloccando la sostituzione urgente della vecchia. Leccotoday.it
Uno stadio di improvvisa illuminazione (elettorale) - Scopri come la questione illuminazione dello stadio diventa fulcro di svolte politiche ed elettorali. leccotoday.it
Civitanova Marche (Stadio "Comunale"), 07/12/2025 La città piange l'improvvisa scomparsa dello storico barbiere e colonna portante della comunità civitanovese. - facebook.com facebook
Raggi dice No alle Olimpiadi: Sarebbe da irresponsabili