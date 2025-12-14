Unione del Sorbara dopo anni di attesa le sedute del Consiglio tornano in presenza

Dopo anni di attesa, le sedute del Consiglio dell’Unione del Sorbara tornano a svolgersi in presenza presso la Sala Consigliare del Comune di Bomporto. La prossima riunione è prevista per il 19 dicembre, offrendo la possibilità ai Consiglieri di partecipare anche da remoto tramite videoconferenza. Un passo importante verso una maggiore interattività e partecipazione.

Sarà in presenza presso la Sala Consigliare del Comune di Bomporto la prossima seduta del Consiglio dell’Unione del Sorbara - in programma il 19 dicembre - con la possibilità per i Consiglieri che lo desiderino di collegarsi in videoconferenza da remoto. Fra tutte le Unioni della Provincia. Modenatoday.it