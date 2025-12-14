Un' impresa da Dio Morgan Freeman ironico | Evito di sentire la pressione di essere la voce di Dio
Morgan Freeman, celebre per aver interpretato il Creatore dell'Universo in due commedie con Jim Carrey e Steve Carell, si concede a un'ironica riflessione sulla sua iconica voce, evitandosi di sentire la pressione di essere
La star ha interpretato il creatore dell'Universo nelle due commedie con Jim Carrey e Steve Carell e da allora la sua voce è associata a quel personaggio. Da quando ha interpretato Dio nei film Una settimana da Dio e Un'impresa da Dio, Morgan Freeman è stato soprannominato la voce di. Dio. La leggenda del cinema è famoso anche per la sua voce profonda che gli ha permesso di interpretare personaggi autoritari come il presidente USA o addirittura la divinità cristiana. In una recente intervista al The Guardian, Morgan Freeman ha ammesso che tutti da quel momento lo hanno associato alla figura biblica, associandolo da decenni a quel personaggio, impersonato nelle commedie al fianco di Jim Carrey e Steve Carell. Movieplayer.it
Un'impresa da Dio, Morgan Freeman ironico: "Evito di sentire la pressione di essere la voce di Dio" - La star ha interpretato il creatore dell'Universo nelle due commedie con Jim Carrey e Steve Carell e da allora la sua voce è associata a quel personaggio. movieplayer.it
Una Settimana da Dio, Jim Carrey e Morgan Freeman: il primo incontro sul set? Un disastro! - Jim Carrey ha raccontato un divertente retroscena sul primo incontro con il leggendario Morgan Freeman, con il quale ha condiviso il set nella commedia cult Una Settimana da Dio. comingsoon.it
Morgan Group Rappresentanze Edili - facebook.com facebook
++La Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha annunciato che il responsabile degli investimenti (e CEO di GEICO), Todd Combs, lascerà l'azienda per un ruolo i JP Morgan Chase, dove è già membro del cda++ x.com