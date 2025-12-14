Un' impresa da Dio Morgan Freeman ironico | Evito di sentire la pressione di essere la voce di Dio

Morgan Freeman, celebre per aver interpretato il Creatore dell'Universo in due commedie con Jim Carrey e Steve Carell, si concede a un'ironica riflessione sulla sua iconica voce, evitandosi di sentire la pressione di essere

La star ha interpretato il creatore dell'Universo nelle due commedie con Jim Carrey e Steve Carell e da allora la sua voce è associata a quel personaggio. Da quando ha interpretato Dio nei film Una settimana da Dio e Un'impresa da Dio, Morgan Freeman è stato soprannominato la voce di. Dio. La leggenda del cinema è famoso anche per la sua voce profonda che gli ha permesso di interpretare personaggi autoritari come il presidente USA o addirittura la divinità cristiana. In una recente intervista al The Guardian, Morgan Freeman ha ammesso che tutti da quel momento lo hanno associato alla figura biblica, associandolo da decenni a quel personaggio, impersonato nelle commedie al fianco di Jim Carrey e Steve Carell. Movieplayer.it

