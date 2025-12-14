Unicusano Avellino brilla e supera Forlì | vittoria da squadra vera
Unicusano Avellino conquista una vittoria importante contro Forlì nella 17ª giornata di Serie A2. La partita, giocata il 14 dicembre 2025 alle ore 18, si è conclusa con il punteggio di 90-79, dimostrando la determinazione e il carattere della squadra irpina.
Avellino Basket batte Forlì 90-79 nella gara valida per la 17ª giornata del campionato di Serie A2. L’incontro si è disputato il 14 dicembre 2025, con palla a due alle ore 18.00.Analisi del punteggio e andamento del matchIl punteggio finale certifica il successo della formazione irpina, che. Avellinotoday.it
