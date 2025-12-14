Unesco l’Italia regna Ecco quali sono tutti i patrimoni gastronomici riconosciuti

L’Italia si distingue ancora una volta nel panorama mondiale grazie al riconoscimento Unesco dei suoi patrimoni gastronomici. L’iscrizione della cucina italiana nella lista del patrimonio culturale immateriale rappresenta un traguardo importante, celebrando la ricchezza e la tradizione culinaria che caratterizzano il nostro Paese. Un risultato che sottolinea il valore culturale e identitario della cucina italiana nel contesto globale.

L’iscrizione della cucina italiana nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco segna un passaggio storico. Non si tratta infatti di una semplice aggiunta all’elenco delle tradizioni gastronomiche riconosciute, ma del primo caso in cui un’intera cultura culinaria nazionale viene tutelata nella sua globalità. La vittoria italiana non è legata a ricette, prodotti o ritualità specifiche: al centro c’è l’idea che cucinare e mangiare siano atti di cura, relazione e accoglienza, un linguaggio comune che unisce territori diversissimi e affonda le radici nella tradizione rurale e nella quotidianità popolare. Panorama.it

