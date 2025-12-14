Una Virtus stanca cede a Milano attacco sterile e poca energia

La Virtus Bologna perde il primato in classifica dopo la sconfitta nel derby d’Italia contro Milano. La partita, caratterizzata da numerosi break e controbreak, ha evidenziato un attacco sterile e una squadra apparata stanca, incapace di mantenere il ritmo per tutta la gara. Un risultato che segna una battuta d’arresto importante per i bianconeri nel campionato di Serie A.

© Sport.quotidiano.net - Una Virtus stanca cede a Milano, attacco sterile e poca energia Bologna, 14 dicembre 2025 – La Virtus cede nel derby d’Italia e perde il primato in classifica. La duecentesima sfida di campionato tra Scarpette Rosse e V Nera vede imporsi Milano al termine di una sfida fatta tutta di break e controbreak con i bianconeri che solo per brevi tratti sono riusciti a dare l’impressione di potere violare l’Unipol Forum di Assago, incassando la seconda sconfitta in serie A. Troppa Milano per una Virtus che difende discretamente, ma che in attacco fatica tantissimo non trovando mai il bandolo della matassa, complice anche una nuova serata negativa al tiro di Carsen Edwards che in pratica si accende solo per un istante nel secondo quarto di gioco. Sport.quotidiano.net La campionessa lucchese Nadia Centoni resterà nel volley Una Virtus stanca cede a Milano, attacco sterile e poca energia - 5), ma poi la V nera senza Morgan non riesce a imporre il suo gioco e perde il primato ... sport.quotidiano.net

La Virtus a Milano per dimenticare subito l’Hapoel e con coach Ivanovic come amuleto - Venerdì, nella sfida contro l’Hapoel capolista di Eurolega, la Virtus ha subito la sua prima sconfitta casalinga stagionale in Europa. sport.sky.it

Quella tra Olimpia Milano e Virtus Bologna è anche una eterna sfida di mercato. E anche in questo momento i due club sono al centro di voci - facebook.com facebook