Una serie tv creata con l’AI | gli utenti scoprono il bluff E Prime prende una decisione forte

Una serie TV creata con l'Intelligenza Artificiale ha suscitato sorpresa e critiche tra gli spettatori, che hanno riconosciuto l'uso dell'AI nel processo creativo. La reazione del pubblico ha portato Amazon Prime a prendere una decisione importante, evidenziando le sfide e le controversie legate all'adozione di questa tecnologia nel settore dell'intrattenimento.

© Cityrumors.it - Una serie tv creata con l’AI: gli utenti scoprono il bluff. E Prime prende una decisione forte Una serie tv lanciata da Amazon Prime è finita nel mirino della critica per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale: gli utenti se ne sono accorti. Ed è accaduto l’irreparabile L’intelligenza Artificiale ha ormai preso piede nella nostra vita quotidiana: quello che prima sembrava un semplice strumento in grado di aiutare a realizzare filmati, video o fotomontaggi, è ormai entrato a pieno regime nella nostra quotidianità. Ed ha raggiunto livelli impensabili. – cityrumors.it – Unsplash Foto Sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale ci si continua a dividere: c’è chi la considera uno strumento indispensabile per il presente e per il futuro e chi ne demonizza lo sviluppo, preoccupandosi per la piega che potrebbe prendere; il mondo artificiale spaventa, perchè al momento non è ancora chiaro e definitivo il tipo di sviluppo che può raggiungere. Cityrumors.it Berlino (Pedro Alonso) e la sua banda tornano il prossimo 15 maggio solo su #Netflix con Berlino e la dama con l’ermellino, il nuovo capitolo della serie creata da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato che prosegue l’universo de #Lacasadicarta e #Berlino. La t - facebook.com facebook