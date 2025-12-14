Una raccolta fondi su Real Time per la casa per mamme e papà con bambini in difficoltà della Brianza

Una campagna su Real Time invita a sostenere la Casa di Timmi, un nuovo rifugio di Terre des Hommes in Brianza. Questo spazio protetto offrirà assistenza a mamme, papà e bambini in situazioni di vulnerabilità, promuovendo solidarietà e supporto per le famiglie in difficoltà della zona.

Uno spot su Real Time per aiutare la Casa di Timmi, il nuovo spazio protetto di Terre des Hommes che accoglierà mamme e bambini e papà con bambini in situazioni di particolare fragilità. È quello che si può trovare in onda a rotazione sul canale 31 del digitale terrestre dallo scorso 10 dicembre. Monzatoday.it

Il calcio unisce Senigallia a Gaza: all'asta maglie solidali per i bambini palestinesi - Si chiama “Scaldiamo Gaza un goal alla volta” ed è l’iniziativa solidale lanciata dal Real Porto Calcio di Senigallia. rainews.it

È stata presentata al Coop.fi di Ponte a Greve, a Firenze, la raccolta fondi per il progetto di sostegno allo studio per giovani palestinesi in collaborazione con l’Università di Firenze, la Comunità Islamica di Firenze e la Toscana, il Centro Internazionale Studenti - facebook.com facebook