Una piattaforma per valorizzare i prodotti del Vallo di Diano | così Damiani è riuscito a creare lavoro senza emigrare al Nord

14 dic 2025

Giuseppe Damiani, 28 anni, ha creato un marketplace online dedicato ai prodotti del Vallo di Diano, consentendo alle aziende locali di valorizzarsi e di crescere senza dover emigrare al Nord. Questa piattaforma rappresenta un’opportunità per promuovere il territorio e generare lavoro, mantenendo vivo il patrimonio e le tradizioni locali.

