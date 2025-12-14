Una pandemia invisibile minaccia i ricci di mare e i reef globali | scheletri bianchi dalle Canarie fino all’Oceano Indiano

Negli ultimi quattro anni, una pandemia invisibile ha causato la moria di ricci di mare e il deterioramento dei reef in tutto il mondo. Dai tratti delle Canarie fino all'Oceano Indiano, questa minaccia silenziosa ha lasciato tracce visibili: scheletri bianchi che testimoniano l'impatto devastante sull'ecosistema marino.

Negli ultimi quattro anni, una pandemia invisibile sta decimando i ricci di mare in vaste regioni del pianeta. Dai Caraibi al Mar Rosso, fino all’ Oceano Indiano, alcuni dei più importanti ingegneri degli ecosistemi marini stanno scomparendo nel giro di poche ore, trasformando fondali un tempo dominati dai coralli in distese di scheletri bianchi e alghe invasive. La nuova ondata registrata alle Canarie tra il 2022 e il 2023 rappresenta una tappa critica di questa crisi globale, con caratteristiche ancora in parte misteriose. I ricci del genere Diadema svolgono un ruolo essenziale nel mantenere in equilibrio gli ecosistemi costieri: brucano le alghe, impediscono che soffochino i coralli, sostengono la biodiversità e regolano l’intero funzionamento del reef. Ilfattoquotidiano.it Su https://RadioNonsolosuoni.it abbiamo trasmesso "Daniele Silvestri" con "Hold me" dal disco "Il Dado" (Ricordi) del 1996 https://www.spreaker.com/episode/daniele-silvestri-lancia-il-mio-nemico-invisibile-rivisitando-con-il-rapper-rancore-e-sotto-la-lente-dell - facebook.com facebook © Ilfattoquotidiano.it - Una pandemia invisibile minaccia i ricci di mare e i reef globali: scheletri bianchi dalle Canarie fino all’Oceano Indiano

Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto

Video Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto Video Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto