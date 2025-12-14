una nuova luce per la scultura di dalla

"Questa statua è un ricordo di mio cugino, siamo cresciuti insieme, ne abbiamo combinate di cotte e di crude". Parola di Lino Zaccanti che ieri pomeriggio era presente in piazza Cavour per il progetto Notte di luce per illuminare la scultura dedicata a Lucio Dalla proprio nella notte più lunga dell’anno, quella di Santa Lucia. Oltre al cugino dell’artista, Zaccanti appunto, era presente anche l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari. "Con le sue parole– ha detto quest’ultimo– Lucio continua a portare luce in tempi così difficili e bui. Siamo orgogliosi di continuare a ricordare l’artigiano dell’anima". Ilrestodelcarlino.it

