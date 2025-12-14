Una nuova area verde a Padova | la Consulta stanzia 15mila euro per la realizzazione
A Padova, nasce una nuova area verde grazie a un investimento di 15mila euro dalla Consulta. Mentre a livello comunale si discutono i dettagli del bilancio di mezzo miliardo di euro, le consulte di quartiere si concentrano sulla pianificazione e approvazione di iniziative locali, contribuendo attivamente allo sviluppo della città.
Dicembre tempo di bilanci: se a livello comunale assessori e consiglieri sono impegnati nella fitta serie di incontri per discutere il corposo bilancio comunale da mezzo miliardo di euro, i componenti delle consulte di quartiere sono ugualmente impegnati nella discussione e approvazione della. Padovaoggi.it
