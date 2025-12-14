Una nuova area verde a Padova | la Consulta stanzia 15mila euro per la realizzazione

A Padova, nasce una nuova area verde grazie a un investimento di 15mila euro dalla Consulta. Mentre a livello comunale si discutono i dettagli del bilancio di mezzo miliardo di euro, le consulte di quartiere si concentrano sulla pianificazione e approvazione di iniziative locali, contribuendo attivamente allo sviluppo della città.

