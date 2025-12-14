Una Megabox alla ricerca della continuità Riceve Perugia che ha voglia di riscatto

La Megabox affronta oggi alle 17 la sfida contro Perugia al Palas di Campanara, con l'obiettivo di consolidare la propria continuità di risultati. La squadra ospite, penultima in classifica, cerca riscatto in un torneo molto equilibrato. Un incontro importante per entrambe le formazioni, che si sfidano per migliorare la propria posizione e proseguire il cammino nel campionato.

Alla ricerca della continuità. La Megabox oggi alle 17 davanti al suo pubblico del Palas di Campanara riceverà la visita della Bartoccini-Mc Restauri Perugia, penultima in classifica in un campionato comunque equilibratissimo nella sua seconda fascia. L’ospite di turno è reduce da quattro sconfitte consecutive e vogliosa di riscatto. Vallefoglia invece viene tra campionato e coppa europea da tre vittorie di fila e il morale è altissimo. La formazione ospite guidata da Andrea Giovi può contare su due ex-Megabox come la schiacciatrice Beatrice Gardini (ottava tra le migliori attaccanti, ad un solo punto da Era Bici) e il libero Imma Sirressi, ormai una colonna della formazione umbra. Ilrestodelcarlino.it

Megabox, stasera (ore 20.30) un esame da playoff: Vallefoglia riceve Chieri e cerca di strappare punti per scalare posizioni - VALLEFOGLIA La Megabox Vallefoglia torna in campo dopo aver avuto il tempo di smaltire bene i postumi del successo prestigioso sbancando il campo della Savino Del Bene Scandicci di coach Marco Gaspari ... corriereadriatico.it

Megabox, l'insidia derby: Vallefoglia oggi riceve la Balducci e punta al sorpasso in graduatoria proprio ai danni di Macerata - VALLEFOGLIA È di scena il derby marchigiano stasera al PalaMegabox dove le tigri ospitano la Cbf Balducci Macerata, neo promossa in A1 e protagonista sin qui di un ottimo avvio di stagione. corriereadriatico.it

La trave in legno lamellare di 40 metri del nuovo tetto del Paladionigi è arrivata dal cuore delle montagne del Friuli e, a fine lavori, con i suoi 10 metri di altezza e 1.500 posti, potrà ospitare gli Europei di pallavolo della “Megabox” Il Sindaco Sen. Palmiro Ucchi - facebook.com facebook