Una Hotels perdere così fa davvero male

Una Hotels Trieste subisce una sconfitta difficile contro 92Una Hotels, con un punteggio di 92-82. La partita ha visto protagonisti giocatori come Toscano-Anderson e Ross, che hanno contribuito in modo significativo all'esito finale. Una partita intensa che ha messo in evidenza le sfide e le emozioni di questa stagione.

TRIESTE 92 UNA HOTELS 82 dts TRIESTE: Toscano-Anderson 16, Ross 14, Deangeli, Uthoff 12, Ruzzier 7, Sissoko 5, Candussi 4, Iannuzzi n.e., Brown 5, Brooks 4, Moretti, Ramsey 25. All.: Gonzalez. UNA HOTELS: Barford 9, Thor 6, Woldetensae 6, Mainini n.e., Caupain 25, Williams 7, Uglietti 7, Carboni n.e., Severini 3, Echenique 7, Vitali 8, Cheatham 4. All.: Priftis. Arbitri: Lanzarini, Marziali, Miniati. Parziali: 16-24, 37-43, 57-62, 75-75. Note: T.lib.: Tri. 1220, Reg. 917. Rimb.: Tri. 41, Reg. 44. Ass: Tri. 21, Reg. 10. Perdere così fa proprio male. Dovessimo trovare un titolo da film al match di Trieste, sarebbe "ci eravamo tanto illusi".