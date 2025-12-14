una donna giapponese ha sposato un cartonato di kazuma kiryu della serie yakuza

Durante un evento organizzato da SEGA, una donna giapponese ha sposato un cartonato di Kazuma Kiryu, protagonista della serie Yakuza. Questa insolita cerimonia ha catturato l’attenzione di pubblico e social, suscitando sorpresa e curiosità per l’originale commemorazione di un personaggio iconico del mondo videoludico.

Durante un recente evento celebrativo organizzato da SEGA, una storia decisamente fuori dall’ordinario ha attirato l’attenzione del pubblico e dei social. Una donna giapponese ha indossato un abito da sposa e ha “ sposato ” Kazuma Kiryu, storico protagonista della serie Yakuza, oggi conosciuta anche come Like a Dragon. Lo sposo, però, non era in carne e ossa, ma una sagoma di cartone a grandezza naturale. Un gesto simbolico, ironico e affettuoso, che racconta il legame profondo tra alcuni fan e i personaggi dei videogiochi. La protagonista della vicenda è conosciuta su X con il nome utente lalanyan0617. Game-experience.it

