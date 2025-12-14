una delizia da vedere in versione originale per apprezzare il bilinguismo di jodie foster

Una commedia psicologica diretta da Rebecca Zlotowski, “Vita Privata” mostra Jodie Foster in una performance che celebra il suo bilinguismo, evidenziato anche nella versione originale. Con un cast stellare, il film esplora temi complessi attraverso un intreccio di emozioni e relazioni, offrendo uno sguardo intenso sulla psiche dei personaggi.

V ITA PRIVATA Genere: commedia psicologica??? Regia: Rebecca Zlotowski. Con Jodie Foster, Daniel Auteil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste Jodie Foster come una dea greca sul red carpet di “Vie privée” a Cannes 2025 X Leggi anche › Jodie Foster: «Ho scoperto la gioia solo a 60 anni» Lilian Steiner piange. Lacrime insensate, le lacrime più eloquenti («Sono i miei occhi, non sono io»). Americana trapiantata a Parigi, separata, ma ancora legata all’ex marito (medico, ma non la può aiutare), anaffettiva nei confronti del figlio appena diventato padre, Lilian è psicanalista: le relazioni per lei sono materia di studio, mai di abbandono. Iodonna.it

