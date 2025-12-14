Una delegazione pordenonese al 35esimo vertice nazionale antimafia

Una delegazione di Pordenone, rappresentata dall’associazione culturale avianese “La mafia non è solo sud”, ha preso parte al 35esimo vertice nazionale antimafia, un importante momento di confronto e sensibilizzazione sulla lotta alla criminalità organizzata in Italia.

L'associazione culturale avianese "La mafia non è solo sud" ha partecipato al 35esimo vertice antimafia. L'evento, organizzato a Firenze dalla Fondazione Caponnetto – il Giudice antimafia che fece della diffusione della cultura della legalità la sua missione di vita – ha voluto fare un punto sul.