Una delegazione pordenonese al 35esimo vertice nazionale antimafia

14 dic 2025

Una delegazione di Pordenone, rappresentata dall’associazione culturale avianese “La mafia non è solo sud”, ha preso parte al 35esimo vertice nazionale antimafia, un importante momento di confronto e sensibilizzazione sulla lotta alla criminalità organizzata in Italia.

L’associazione culturale avianese “La mafia non è solo sud” ha partecipato al 35esimo vertice antimafia.L’evento, organizzato a Firenze dalla Fondazione Caponnetto – il Giudice antimafia che fece della diffusione della cultura della legalità la sua missione di vita – ha voluto fare un punto sul. Pordenonetoday.it

