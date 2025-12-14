Una Cesena in piena emergenza cede ai Bombers al fotofinish dopo due overtime

Una partita incredibile tra Cesena e Bombers si conclude al fotofinish dopo due overtime, in una sfida ricca di emozioni e colpi di scena. Un confronto tra una giovane squadra under 19 e un gruppo di atleti esperti, che ha visto i padroni di casa cedere solo nel finale, regalando uno spettacolo difficile da dimenticare.

La partita più assurda, schizofrenica e impossibile da commentare giocata fra una under 19 con appena 4 senior e una solida congrega di atleti maturi e navigati che acciuffano il bottino pieno solo dopo due over time sudando le proverbiali sette camicie e riemergendo nel finale da situazioni.

