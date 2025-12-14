Una Casertana che non molla mai | vittoria in rimonta sul Latina

La Casertana conferma il suo spirito combattivo con una vittoria in rimonta contro il Latina al Pinto. Nonostante lo svantaggio iniziale, i rossoblù riescono a ribaltare la situazione, portando a casa tre punti fondamentali e prolungando la propria serie positiva. La determinazione e il carattere della squadra si sono rivelati decisivi in questa partita.

Pronti, via e il Latina va in rete. Parigi in rovesciata firma il vantaggio per gli ospiti al primo minuto di gioco.