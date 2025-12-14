Un viceministro di Taiwan in Israele Taipei ampia le capacità di difesa dalla Cina

Un viceministro di Taiwan ha visitato Israele, segnando un rafforzamento dei legami tra le due parti. La visita, avvenuta nelle ultime settimane e confermata da fonti come Reuters e il Times of Israel, si inserisce in un contesto di crescente cooperazione e di espansione delle capacità di difesa di Taipei, nonostante l’assenza di relazioni diplomatiche ufficiali.

La visita, avvenuta nelle ultime settimane secondo fonti informate di Reuters (e confermata dal Times of Israel ), si inserisce in una fase di intensificazione dei contatti tra le due parti, nonostante l'assenza di relazioni diplomatiche ufficiali. Taiwan opera da tempo in uno spazio internazionale ristretto, complice la pressione della Cina, che considera l'isola parte integrante del proprio territorio. Israele, come la maggioranza dei Paesi, riconosce formalmente Pechino e non Taipei, e per questo le visite di alto livello taiwanesi nello Stato ebraico restano eventi rari e politicamente sensibili.

