È stato presentato un nuovo progetto per l'ampliamento degli argini del torrente Enza, volto a migliorare la gestione delle piene. L'intervento prevede sistemi innovativi per garantire una tracimazione controllata, rafforzando la sicurezza del territorio e riducendo i rischi legati alle alluvioni.

C’è finalmente un progetto per l’allargamento delle arginature lungo il torrente Enza, con sistemi per consentire una tracimazione controllata in caso di piene. È emerso l’altra sera durante l’assemblea pubblica organizzata al centro sociale di Lentigione di Brescello, in occasione del tradizionale appuntamento dell’anniversario dell’esondazione del torrente in paese, avvenuta improvvisamente (e senza alcuna allerta ai cittadini) nelle prime ore del 12 dicembre del 2017. L’incontro è stato organizzato dal locale Comitato alluvionati, con il presidente Edmondo Spaggiari che ha confermato la speranza che possa essere realizzato al più presto il progetto della diga di Vetto. Ilrestodelcarlino.it

Un progetto per gli argini del torrente Enza - C’è finalmente un progetto per l’allargamento delle arginature lungo il torrente Enza, con sistemi per consentire una tracimazione controllata in caso di piene. msn.com