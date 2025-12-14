Un Posto Al Sole Dal 22 Al 26 Dicembre 2025 | Michele diviso dai sentimenti!

Ecco le anticipazioni della settimana dal 22 al 26 dicembre 2025 di \

Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 22 al 26 dicembre: emozioni, pericoli e nuove consapevolezze per Michele, Eduardo, Raffaele, Ida e Diego. Lunedì 22 Dicembre 2025: Con l’arrivo delle festività, Michele si lascia travolgere dai ricordi legati ad Agata e sente nascere dentro di sé il bisogno di capire come stia davvero la donna, spingendolo a chiedere a Rossella aggiornamenti sinceri mentre il peso emotivo del passato torna a farsi sentire con forza, accompagnandolo nei giorni che precedono il Natale. In questo clima sospeso, il giornalista realizza quanto quella vicenda abbia inciso sul suo presente, riaprendo ferite mai del tutto rimarginate e riportando alla luce il legame profondo creatosi durante le indagini sulla morte di Assane, un capitolo oscuro che li aveva uniti indissolubilmente. Uominiedonnenews.it

