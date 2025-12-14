Un Posto al Sole anticipazioni 15 dicembre | il ritorno di Okoro spaventa Gennaro
Nell'appuntamento del 15 dicembre di Un Posto al Sole, il ritorno di Okoro desta preoccupazioni in Gennaro. Gli inquilini di Palazzo Palladini si preparano ad affrontare nuove tensioni e colpi di scena, mentre le trame si intensificano. Ecco le anticipazioni su ciò che accadrà nel prossimo episodio della soap partenopea.
Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. La serie, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, si appresta a compiere trent'anni, festeggiati con un'ospite esclusiva: le puntate speciali con Whoopi Goldberg. Nell' episodio di lunedì 15 dicembre vedremo Gennaro Gagliotti preoccupato a causa del ritorno di uan persona. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata. Movieplayer.it
