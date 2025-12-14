Un pilastro del cinema passato dal fascismo all’antifascismo con un colpo secco Siniscalchi racconta Luigi Chiarini

Luigi Chiarini è stato una figura fondamentale nel panorama cinematografico italiano, attraversando con decisione i momenti più complessi della storia del Paese. Claudio Siniscalchi ci offre un ritratto approfondito di questo pilastro del cinema, evidenziando il suo percorso dal fascismo all’antifascismo e il suo contributo alla cultura cinematografica italiana.

Chiedimi chi era Luigi Chiarini. Lo abbiamo fatto e ci siamo seduti al tavolo di Claudio Siniscalchi. L’autore del volume L’ultimo Titano della cultura cinematografica italiana Luigi Chiarini 1900-1975 (216 pp.; 16,00€), pubblicato per i tipi di Eclettica, ha fotografato la vita e l’impatto sul mondo dietro e davanti alla cinepresa di una delle personalità più importanti del cinema italiano. «Ha avuto incarichi fondamentali. È stato il primo presidente del Centro sperimentale di cinematografia, fondato dal suo maestro Luigi Freddi, ha diretto il periodico Bianco e Nero, creato case editrici e fatto nascere riviste ed è stato, tra il 1963 e il 1968, direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia», ci dice appassionato Siniscalchi. Secoloditalia.it

